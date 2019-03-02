Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Uçar, Etb'de

Başkan Adayı Uçar, Etb'de

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti.

Başkan Adayı Uçar, Etb'de, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti.

AK Parti, parti yöneticileriyle birlikte ETB'ye gelen Dr. Uçar, Başkan Oral ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Yakutiye ilçesine talip oldukları görevin önem ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydeden Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, halkın, başkanlık görevine kendisini layık görmesi halinde ilk günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet edeceğini ve bu anlamda belediyenin kurumsal görevlerini yerine getirmek, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve güveni sağlamak gibi temel görevlerini yerine getireceğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, Dr. Uçar'a seçim yarışında başarı diledi. Başkan Oral, adayların, şehre değer katacak, çehresini değiştirecek, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü projesine Erzurumluların sahip çıkacağını söyledi.

Başkan Oral, "Kentimizin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için bütün kurumlar iş birliği içinde olmalıdır. Bu anlamda gerekli çalışmaların kentimiz ve vatandaşlarımız için başarı elde edeceğimize inanıyorum. İşbirliği içinde, üretime dönük yatırımları Erzurum'a kazandırmak için hep birlikte çalışacağız. Şehircilik anlamında ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirmek için destek vereceğiz." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

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