Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar'daki Sporcular ve Aileleriyle Buluştu

Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar'daki Sporcular ve Aileleriyle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'daki sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar'daki Sporcular ve Aileleriyle Buluştu, System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'daki sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Avcılar'da bulunan sporcular ve aileleri akşam yemeğinde AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile bir araya geldi. Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, eski Milli Basketçi Harun Erdenay, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ulusoy'un vaatlerinin yer aldığı üç boyutlu tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Ulusoy, seçilmesi durumunda projeleri arasında büyük sporcuların yararlanması için büyük spor kompleksleri olduğunu söyledi. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avcılar ziyaretinde verdiği müjdelere atıfta bulunarak, "Siyasete yıllar boyunca çok farklı bir bakış açım oldu. Siyaset bir araç, Avcılar'a hizmet bir amaç diyorum. Tek gayem var Avcılarımın yaşadığım, havasını soluduğum, suyunu içtiğim dostane gönüllere misafir olduğum ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için uğraştığım Avcılarıma şimdi her alanda her şekliyle beraber bir gönül belediyeciliğinde hizmeti getirmek ve bu hezimetten kurtarmak. Dün muhterem Cumhurbaşkanımız Avcılar'a teşrif ettiler ve kendilerine mitingde o ağır yağmur, fırtına altında zaten halkımızın da yüksek teveccühü ile karşılaştılar. Kendileri de müjdeleri teker teker verdiler" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

AK Parti, Avcılar, ulusoy, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Guti, Milli Takım Arasında Beşiktaş'ın Başına Geçecek AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar

Şenocak'tan İmamoğlu'na Anket Cevabı AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız "Fetva Verildi" Deyip Ezan Okunurken Konuşmasına Devam Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar'daki Sporcular ve Aileleriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]