Başkan Adayı Ulusoy: "Şehircilik Planlarımız, İmarla İlgili Düzenlemelerimiz Hazır"

Büyük bir hizmet aşkı ile büyük bir atılımla Avcılar'ı hak ettiği alt yapıya kavuşturacaklarını söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, şehircilik planlarının, imarla ilgili düzenlemelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Projeleri, planları ve Cumhur İttifakı'ndan da alacakları güç ile Avcılar'ı hak ettiği gibi yöneteceklerini belirten AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar için ekibimizle harıl harıl çalışırken 'halka rağmen değil, halkla birlikte yönetelim' demiştik. Şimdi gönül belediyeciliği ile beraber, 'memleket işi, gönül işi' dedik. Adanmış bir ekiple, güçlü projelerimizle birlikte geliyoruz. Alt yapısı, şehircilik planı, imar ile ilgili düzenlemeleri ile sosyal belediyecilik anlayışı içinde halk ile beraber yöneterek Avcılar'ı çok daha iyi bir yer haline getireceğiz" dedi.



Avcılar'da vatandaşların henüz AK Belediyecilik ile tanışmadığını söyleyen Ulusoy, "Avcılar'ı mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. İnsanlar sokaklarda bizim için 'gelin artık' diyorlar. Avcılar'a büyük bir coşku ile geliyoruz. Avcılar bizimle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Hizmetlerimizi her vatandaşımıza adil bir şekilde vereceğiz. Hizmet götürülmeyen hiçbir yer bırakmayacağız, kimsesizlerin kimsesi, garibanların hizmetkarı olacağız" diye konuştu.



Kadınlar, gençler, yaşlılar ve engelliler artık çaresiz değil



Yılmak bilmeden gece gündüz çalışacaklarını dile getiren Ulusoy, sözlerini şöyle tamamladı:



"Planlarımız, projelerimiz hazır. Uzun zamandır Avcılar için neler yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Evet, yapacak çok şey var ama zorluklar bizi yıldıramaz. Belediyemiz her vatandaşımıza ama özellikle her gence, her yaşlıya ve her engelli vatandaşımıza hizmet verecek şekilde konumlanacak. Spor ve kültür dahil tüm faaliyetlerimizi en küçük yerleşim noktalarına kadar götüreceğiz."



İbrahim Ulusoy kimdir?



1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017'den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır. - İSTANBUL

