Başkan Adayı Uysal, "Milleti Çamurdan Kurtaracağız"
1 saat önce
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal yağmur ve çamura rağmen, seçim çalışmalarını sürdürdü.
AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal
yağmur ve çamura rağmen, seçim çalışmalarını sürdürdü. Büyükçekmece'de çamurlu bir yoldan geçerken zorlanan Uysal, "1 Nisan
günü seçildiğimizde milleti çamurdan kurtaracağız" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Karaağaç
Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Uysal, mahallede çamurlu bir yoldan geçerken oldukça zorlandı. Milleti çamurdan kurtaracaklarını söyleyen Uysal, "31 Mart'ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse, 1 Nisan günü hemen ilk hedefimiz yağmur yağdığı zaman millet çamurda yürümesin diyeceğiz ve çamurdan kurtaracağız milleti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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