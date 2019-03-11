Başkan Adayı Vural: "Chp 10 Yıldır Adalar'a Hiçbir Hizmet Vermedi"

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Burgazada'da halk ile bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Burgazada'da halk ile bir araya geldi. Vural, CHP'nin Adalar'a hizmet vermediğini söyleyerek, "CHP 10 yıl boyunca Adalar'da çok proje vaat edip hiçbirini yapmadı. Artık herkesin gerçekleri görmesi gerekiyor" dedi.



AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, CHP'nin 10 yıl boyunca Adalar'a hiçbir katkı sağlamadığını belirtti. Adalar'ın birçok hizmetten eksik kaldığını dile getiren Vural, "CHP 10 yıl boyunca Adalar'da çok proje vaat edip hiçbirini yapmadı. Ev sohbetlerinde, 'Mustafa Farsakoğlu çalıştı' diyorlar. Ben de onlara ne yaptı diye sorduğum zaman, 'Pazar yeri yaptı' diyorlar. Pazar yeri yapmak, sahillerdeki kaldırım taşlarını değiştirmek hizmet değil. Bunları yaparken de zaten parayı halktan almışlar. CHP, bu yaptıklarını Adalar'da çalışma olarak görüyor. Eğer Adalar gerçekten iyi yönetilseydi, bu kadar çok sorun olmazdı. Eğitim, sağlık, temizlik, iş imkanı ve daha birçok sorun, hepsini halk söylüyor. İyi yönetilseydi, böyle olur muydu? Artık herkesin gerçekleri görmesi gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



"Biz kendi menfaatimiz için değil, halkın huzuru için çalışıyoruz"



Adalar'daki halkın sadece iyi şartlar altında yaşamak istediğini vurgulayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Hiçbir zaman insanların öyle büyük talepleri olmadı. Bugün mesela Kağıthane'ye ya da Ümraniye'ye gittiğin zaman hizmete doydukları için çok farklı taleplerle gelebiliyorlar. Ama Adalar'da halk kurumsal bir hizmet görmediği için minimum hizmet talebinde bulunuyor. Temizlik, spor alanları, sosyal tesis, eğitimin daha iyi olması, hastane şartlarının daha iyi olmasını istiyorlar. Burada bunlar önem arz ediyor. Kaliteli yaşamak adına istekleri bu, bizde de her birinin proje bazlı karşılığı var. Biz kendi menfaatimiz için değil, halkın huzuru için çalışıyoruz. Bir Adalı olarak bunu kalpten söylüyorum" açıklamasını yaptı.



Burgazada'da bulunan Martha Koyu'nun Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihaleyle başka birine devredilmesi konusuna değinen Vural, "Çok fazla olay çıkartıldığını düşünüyorum. Martha Koyu'ndan Adalar Belediyesi'nin toplayamadığı çöpleri AK Parti topladı. 150 poşet çöp çıkartıldı. Martha Koyu, kötü alışkanlıklarda kullanıldı. Halk zaten oradan yararlanamıyordu" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak

Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!