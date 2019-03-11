Başkan Adayı Yazıcı'dan "Gençlik Festivali"

Cumhur İttifakı AK Parti
Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı
, gençler için "Gençlik Festivali" düzenledi.
Yazıcı, Siteler Mahallesi'nde bir otelde "Gençlik Festivali" düzenleyerek gençlerle bir araya geldi.
Seçim çalışmaları sürecinde gençlerle bir arada bulunmanın kendisine enerji verdiğini aktaran Yazıcı, "İnşallah bu son 20 günü iyi şekilde geçirebiliriz. Marmaris
'te öyle çocuklar, öyle sporcular, öyle gençler, öyle yetenekli insanlar var ki, işte önemli olan bunları bulup çıkarmak." dedi.
Kazansa da kaybetse de seçim kampanyasının Türkiye
'de konuşulacağını anlatan Yazıcı, kendileri olmasa Marmaris'te proje falan olmayacağını bildirdi.
"Benim vizyonum burada gençlerin olduğu, gençlerin festivallere doyamadığı, başka şehirlerden arkadaşlarınızın festivallere katılmak için size arayacağı bir şehir olmak" diyen Yazıcı, şöyle konuştu:
"Bakıyorsunuz spor sıfır. Övüneceğimiz, madalya alan gençlerimizin olduğu bir Marmaris Hayal ediyorum. Farklı siyasi görüşlere sahip gençlerin olması demokrasinin bir güzelliği. Herkesin siyasi tercihi farkı olabilir. Netice de şuna inanıyorum. Bazı söylemler var, 'Serkan gelecek sonra burayı bırakacak' şeklinde. 'Ya ben niye bırakayım?' Burada işletmesini yaptığım otelim var zaten. Yani oteli bırakıp nereye gideceğim veya belediyeyi bırakıp nereye gideceğim. 25 yıldır buralıyım, benim evim burası. Dolayısıyla ben hiç bir yere gitmeyeceğim. Gençler için, çocuklar için, burada yardıma ihtiyacı olan insanlar için adayım. İnanıyorum, hep beraber sadece ben değil, sizlerin de desteğiyle Marmaris'i Türkiye'nin en güzel tatil beldesi yapacağız."