Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yazıcı Eşiyle Birlikte Kermesi Ziyaret Etti

Başkan Adayı Yazıcı Eşiyle Birlikte Kermesi Ziyaret Etti

6 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı eşi Gül Yazıcı ile birlikte bir okulun bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Başkan Adayı Yazıcı Eşiyle Birlikte Kermesi Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı eşi Gül Yazıcı ile birlikte bir okulun bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, eşi Gül Yazıcı ile birlikte Sabancı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret etti. El emeği ürünlere hayran kaldıklarını belirten Yazıcı çifti kermeste alışveriş yaptı. Yazıcı, kermeste yer alan okul aile birliği üyelerine ve stant sahiplerine hayırlı kazançlar dileğinde bulundu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi

Başkan Adayı, Skolyoz Hastası Genç Kız ile Gesi Bağları Türküsünü Söyledi Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 01:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yazıcı Eşiyle Birlikte Kermesi Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]