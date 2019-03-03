Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yazıcı'nı Tanıtım Toplantısına Yoğun İlgi

Başkan Adayı Yazıcı'nı Tanıtım Toplantısına Yoğun İlgi

11 dakika önce

Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, 'Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda vatandaşlarla yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Adayı Yazıcı'nı Tanıtım Toplantısına Yoğun İlgi, System.String[]
Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, 'Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda vatandaşlarla yoğun ilgi gösterdi.

Yazıcı, "Ben size Marmaris'te neyi yapacağımı birazdan anlatacağım. Ama size neyi yapmayacağımı söyleyeyim. Bir particilik yapmayacağım, iki ayrımcılık yapmayacağım, üç zulüm yapmayacağım. Ben buraya hizmet yapacağım zulüm yapmayacağım."

Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, 'Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleşen toplantıya ilgi yoğun oldu. Toplantıda, turizm, eğitim, spor, gençlik, kültür-sanat, sosyal yaşam, teknoloji, birlikte yönetim, alt yapı, denizcilik ve çevre başlıklarından oluşan 42 projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, ünlü sanatçı Metin Şentürk, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Belediye Meclis Üyesi Adayları sahneye çıkmasından sonra, Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı salondakilere hitap etti. Marmaris'e hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Yazıcı, "Biz projeleri açıklamaya başladık, zannettiler ki Serkan Yazıcı resimleri koyuyor bu resimlerde herkes onu görecek. Onlar şimdi bunu taklit etmeye başladılar resimler koyuyorlar ama resimlerin nerede olduğu belli değil. Ben size Marmaris'te neyi yapacağımı birazdan anlatacağım. Ama neyi yapmayacağımı söyleyeyim size. Bir particilik yapmayacağım, iki ayrımcılık yapmayacağım, üç zulüm yapmayacağım. Ben buraya hizmet yapacağım zulüm yapmayacağım. 42 projemiz var. Projelerimizin 15 adetini çalıştık ve bitirdik." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Serkan Yazıcı, AK Parti, Marmaris, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:51:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yazıcı'nı Tanıtım Toplantısına Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]