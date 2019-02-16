Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yazıcı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkan Adayı Yazıcı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı sanayi esnafıyla buluştu.

Başkan Adayı Yazıcı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı sanayi esnafıyla buluştu. Esnafa Marmaris'le ilgili projelerini anlatan Yazıcı, ziyaret ettiği bir fırında gözleme yapan kadına da yardım etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı haftanın son iş gününde Beldibi Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İlk olarak bir fırına uğrayan Yazıcı, gözleme beklerken bir ara gözleme ustası çalışanla beraber gözleme yaptı. Yazıcı'nın gözlemeyi yaparak beraberindekilere ikram ettiği anlar renkli sahne oldu. Ardından Beldibi Bacakoğlu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Yazıcı'nın esnafla gerçekleştirdiği koyu sohbette konu, Marmaris'in geleceği ve Yazıcı'nın projeleri oldu. Yazıcı, esnafın beklentilerine ve taleplerine ilişkin söylediklerini, not aldı. Sanayideki esnafa misafirperverliklerinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yazıcı'nın sonraki adresi davetli olduğu bir mağazanın açılışı oldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Serkan, belediye başkan adayı, AK Parti, Marmaris, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını Kaybeden Barış Akarsu'nun 12 Yıl Sonra Yeni Albümü Çıkıyor Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir"

Cumhur İttifakı" Genelgesi CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:56:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yazıcı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]