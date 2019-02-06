Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıdırım'dan Gaziye Anlamlı Ziyaret

Başkan Adayı Yıdırım'dan Gaziye Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Güneydoğu'da terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti.

Başkan Adayı Yıdırım'dan Gaziye Anlamlı Ziyaret, System.String[]
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Güneydoğu'da terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti. Yıldırım'ın gazi Engin Yalçın'ın küçük oğlu Kuzey ile sohbet etti.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Siirt'te 1998 yılında teröristlerde girdiği çatışmada gazi olan Engin Yalçın'ı ziyaret etti. Engin Yalçın'ın İstiklal Mahallesi'ndeki evine gelen Yıldırım, gazi ile sohbet ederek bir süre burada kaldı. Yıldırım, ayrıca gazi Engin Yalçın'ın 4 yaşındaki çocuğu Kuzey ile de bir süre ilgilendi. Küçük Kuzey'e oyuncak hediye eden Yıldırım, Kuzey ile bir süre sohbet etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Politika
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