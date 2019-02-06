Başkan Adayı Yıdırım'dan Gaziye Anlamlı Ziyaret

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Güneydoğu'da terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Güneydoğu'da terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti. Yıldırım'ın gazi Engin Yalçın'ın küçük oğlu Kuzey ile sohbet etti.



Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Siirt'te 1998 yılında teröristlerde girdiği çatışmada gazi olan Engin Yalçın'ı ziyaret etti. Engin Yalçın'ın İstiklal Mahallesi'ndeki evine gelen Yıldırım, gazi ile sohbet ederek bir süre burada kaldı. Yıldırım, ayrıca gazi Engin Yalçın'ın 4 yaşındaki çocuğu Kuzey ile de bir süre ilgilendi. Küçük Kuzey'e oyuncak hediye eden Yıldırım, Kuzey ile bir süre sohbet etti. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama