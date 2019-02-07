Başkan Adayı Yıldırım'dan Gaziye Anlamlı Ziyaret

Başkan adayı Yıldırım'dan gaziye anlamlı ziyaret Yıldırım, Güneydoğu'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Güneydoğu'da terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti.

Başkan adayı Yıldırım'dan gaziye anlamlı ziyaret

Yıldırım, Güneydoğu'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti



İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Güneydoğu'da terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan gaziyi ziyaret etti. Yıldırım'ın gazi Engin Yalçın'ın küçük oğlu Kuzey ile sohbet ederek ilgilendi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Siirt'te 1998 yılında teröristlerde girdiği çatışmada gazi olan Engin Yalçın'ı ziyaret etti. Engin Yalçın'ın İstiklal Mahallesi'ndeki evine gelen Yıldırım, gazi ile sohbet ederek bir süre burada kaldı. Yıldırım, ayrıca gazi Engin Yalçın'ın 4 yaşındaki çocuğu Kuzey ile de bir süre ilgilendi. Küçük Kuzey'e oyuncak hediye eden Yıldırım, Kuzey ile bir süre sohbet etti.

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