Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıldız: "Beyoğlu'nda Otopark Sorunu Bizim Yönetimimizde Tarihe Karışacak"

Başkan Adayı Yıldız: "Beyoğlu'nda Otopark Sorunu Bizim Yönetimimizde Tarihe Karışacak"

9 dakika önce

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, ilçedeki otopark sorununu çözeceğini söyledi.

Başkan Adayı Yıldız:
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, ilçedeki otopark sorununu çözeceğini söyledi.

Beyoğlu'nun en büyük sorunlardan olan otopark sorunu, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın projeleri arasında öncelikli sırada yer alıyor. Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, otopark sorununu çözeceklerini açıkladı. Yıldız, " İstanbul'un kalbi olan Beyoğlu her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Hem bölge sakinleri, hem esnaflar hem de ziyaretçiler olunca otopark sıkıntısı doğuyor. 32 noktada 8 bin 621 araçlık otopark hazırlığımız var. Böylece mahallelerimiz ciddi manada otopark sorunundan kurtulmuş olacak. İnşallah Beyoğlu'nu, otopark sorununu önümüzdeki 5 yılda yaşamı etkileyen bir sorun olmaktan çıkaracağımız bir ilçe haline getireceğiz. İnşallah otopark sorunu bizim yönetimimizde tarihe karışacak" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

Haydar Ali Yıldız, belediye başkan adayı, AK Parti, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıldız: "Beyoğlu'nda Otopark Sorunu Bizim Yönetimimizde Tarihe Karışacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]