Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya adreslerinden rap şarkılı filmini yayınladı. Filmi, "Gençler bu size gelsin" notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi.



İşte o şarkının sözleri:



"Beyoğlu'nda kalbimiz atıyor



Tüm Türkiye doğruyu biliyor



Hedef güzel yarınlar ve demokrasi



Genci, yaşlısı umuda koşuyor



Okmeydanı, Kasımpaşa, Tophane



Güleceği günlere geldi nihayet



Hasköy, Sütlüce, Taksim, Galata



Yediden yetmişte mutlu yarınlar



Haydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor Ayyıldız



Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i kardeş



Örfüm, adetim vatanımı sevmek



Gönlümü kemiriyor yılan ve akrep



Doğruyu biliyorum ileriye gitmek



Yolumuzun sonu hep aydınlık



Ceddinin izi ak saygınlık



Okmeydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu



El ele yürüyoruz aranan kan bu



Kendini değil halkını düşünür



İçimizden biri Haydar Ali Yıldız



Gönlünü verdi, kulakta ezanı



Gözlerinde parlıyor Ayyıldız



Beyoğlu, İstanbul mutlu ve el ele



Kimseyi ayırıp yok saymadı hiç



Adalet yüreğine işledi bir kere." - İSTANBUL

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