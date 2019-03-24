Başkan Adayı Yıldız: "Muammer Karaca Tiyatrosu Yeniden Açılacak"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, 64 yıllık Muammer Karaca Tiyatrosu'nun aslına uygun restorasyondan sonra açılacağını söyledi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, 64 yıllık Muammer Karaca Tiyatrosu'nun aslına uygun restorasyondan sonra açılacağını söyledi.



Beyoğlu, kültür ve sanatın kalbinin attığı yer. Başkan Adayı Yıldız, bunun devam edeceğini hatta kültür sanat aksının daha da genişleyeceğini söyledi. Yaklaşık 20 ay sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin açılacağını söyleyen Yıldız, "AKM tiyatro salonları, sinema salonlarıyla, cep salonlarıyla, millet kıraathaneleriyle, kafeteryalarıyla pek çok gencimizin uğrak yeri olacak. Tersane İstanbul ve Galataport kültür yatırımları. Beyoğlu'nun kültür ve sanat aksını büyüteceğiz" dedi. Yıldız, Muammer Karaca Tiyatrosu'yla ilgili de şöyle konuştu:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla yaptığımız istişareler sonucunda Muammer Karaca Tiyatrosu eskisinden daha nitelikli ve güzel bir şekilde bütün Beyoğlululara hizmet verecek. Beyoğlu, sanatın ve kültürün başkenti olmaya devam edecek. " - İSTANBUL

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