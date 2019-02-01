Başkan Adayı Yılmaz Açıklaması

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz birbirine benzemezler ittifakına göre çok iddialı olduklarını dile getirerek "Barcelo'na gibi bir takımımız var. Tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımız var, şehrin sorunlarına hakim 54 tane meclis üyelerimiz var" dedi.

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz birbirine benzemezler ittifakına göre çok iddialı olduklarını dile getirerek "Barcelo'na gibi bir takımımız var. Tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımız var, şehrin sorunlarına hakim 54 tane meclis üyelerimiz var" dedi.



Yaptığı esnaf ziyareti sonrası açıklama yapan Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından açıklanan AK Parti'nin 11 maddelik manifestosun Karesi Belediyesinde uyguladıklarını ve başarı hikayelerinin altında bunun yattığını ifade etti. Başkan Adayı Yücel Yılmaz "Demekki bizi neden şeçtiklerinin altında zaten bunlar yatıyor. Bunların uygulayabilecek ekibiz, alt yapımız var. Cumhur ittifakında ki belediye başkanları arasından hiç bir uyum problemi yok. Barcelo'na gibi bir takımımız ekibimiz var. Tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımız var, şehrin sorunlarına hakim 54 tane meclis üyelerimiz var. 10 tane belediye başkanı aynı değişmedi. Dışarıdan baktığınızda iyi analiz yaparsanız birbirine benzemezler ittifakına göre, bizim ki çok iddialı bir ittifak. Baktığınızda herkesin ayrı bir kültürü var kim hangi meclis üyeliğini yapacak hiç bir şeyleri belli değil projeleri yok. Şehrin temel unsurlarına baktığınız zaman bu ihtiyaçları bizim ekibimiz çok rahat hem karşılar. Hem manifestoyu on numara uygularız"dedi. - BALIKESİR

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