Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yılmaz, Kandil Simidi Dağıttı

Başkan Adayı Yılmaz, Kandil Simidi Dağıttı

58 dakika önce

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara cami çıkışı kandil simidi dağıttı.

Başkan Adayı Yılmaz, Kandil Simidi Dağıttı, System.String[]
Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara cami çıkışı kandil simidi dağıttı.

Kandilin ruhuna uygun, vatandaşlara ikramda bulunmak istediklerini belirten Yılmaz "Manevi duyguların yoğunlaştığı mübarek üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Regaip Kandili'nin ülkemizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını, insanlarımızın yaratana daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek iklimin ilk gecesi olan Regaip Kandili'nin, başta Yıldırımlılar olmak üzere Tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Yıldırım, Kandil Dağı, Politika
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