Başkan Adayı Yontürk Vatandaşlarla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Sur Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Sur
Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Merkez
Sur ilçesine bağlı Yeşilli
ve Çataklı mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Yontürk, halka hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Yontürk, "Bizim hem Sur'u, hem de Diyarbakır
'ı daha ileriye taşıyabilmemiz için desteğiniz çok önemli." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA
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