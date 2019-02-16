Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yontürk Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Adayı Yontürk Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

AK Parti Sur Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Adayı Yontürk Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
AK Parti Sur Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Yeşilli ve Çataklı mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Yontürk, halka hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Yontürk, "Bizim hem Sur'u, hem de Diyarbakır'ı daha ileriye taşıyabilmemiz için desteğiniz çok önemli." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Yeşilli, Merkez, AK Parti, Sur, Güncel
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