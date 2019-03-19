Son Dakika Haberleri: Başkan Adayından Bisikletli Tanıtım Kampanyası

Başkan Adayından Bisikletli Tanıtım Kampanyası

8 dakika önce

DSP'nin Marmaris Belediye Başkanı Adayı Ali Acar, afişleri ve partisinin logolarının bulunduğu bisikletli ekiplerle yapıyor.

Başkan Adayından Bisikletli Tanıtım Kampanyası, System.String[]
DSP'nin Marmaris Belediye Başkanı Adayı Ali Acar, afişleri ve partisinin logolarının bulunduğu bisikletli ekiplerle yapıyor.

Ali Acar basın bürosundan yapılan yazılı açıklada, rakipleri meydanda tır ve konteynerli seçim çalışmaları yürütürken, Ali Acar'ın tercihini "bisikletli kampanyadan" yana kullandığı belirtildi.

Belediye Başkanlığı süresince Acar'ın Marmaris'i bisiklet şehrine dönüştürmek için çaba harcadığı bildirildi.

DSP Adayı Ali Acar'ın meydana yerleştirdiği küçük bir büfenin yanı sıra bisikletli gönüllüler aracılığıyla vatandaşa ulaşmayı tercih ettiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Marmaris, Ali Acar, Politika
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