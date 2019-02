Başkan Adayından İstanbul'a Organize Tarım Bölgesi Vaadi

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner , "İlçemiz gıda üssü olma potansiyeline sahip. Bu potansiyel kullanılmadı. Organize Tarım Bölgesi projemizle bu hedefimizi hayata geçireceğiz" dedi.Çatalca'da yapılacak işlerinin çok olduğunu, tüm projeler için titizlikle çalıştıklarını söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "İlçemiz çok vakit kaybetti. Potansiyelimizi daha fazla harcamamak için aday olduk. Çatalca'yı hak ettiği yere Çatalca halkı ile birlikte getireceğiz. Kararlıyız, azimliyiz. Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle bu yolun neferi olacağız" dedi.Çatalca'da 37 köy bulunduğunu söyleyen Üner, "Köylerimiz aslında mahalle olarak geçiyor ama aslında hayat köy usulünde devam ediyor. Bütün köylerimizi etüt ettik. Hepsi için farklı projemiz mevcut. Çatalca'yı bir kültür merkezi ve istihdam kapısı haline dönüştüreceğiz. El ele vererek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.Daha önce başlatılan ama hayata geçirilemeyen Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı'na da dikkat çeken Üner, 580 dönümlük alanı sosyal tesis yapacaklarını belirterek, "İçerisinde su parkurları, yüzme havuzları, macera alanları ve at çiftlikleri yer alacak. Kır düğünlerinin yapılabilmesi için 7 platform oluşturulacak. Cuma akşamından başlayıp pazar gününe kadar Çatalca bir düğün platformu haline dönüşecek. Esnafımız hareketlenecek, çalışmayan gençlerimize de buradan faydalanarak iş imkanı sunulacak" diye konuştu."Çatalca Organize Tarım Bölgesi olacak, köylü ürününü aracısız satacak"Çatalca'da istismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine izin vermeyeceklerini söyleyen Üner, "Yol haritamızı aylar önce belirledik. Çatalca'da İhtisaslı Organize Tarım Bölgesi projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. İlçemiz İstanbul 'un gıda üssü noktasına gelebilecek bir potansiyele sahip ve biz bu projemizi hayata geçireceğiz. Kurulacak kooperatiflerde seracılık, çiçekçilik, et ve peynir ürünleri üreteceğiz. Vatandaşlarımız üretilen ürünleri aracı olmadan doğrudan kurulacak köy pazarlarında satabilecek. Proje kapsamında köyden kente olan göçü kentten köye yönünde döndüreceğiz" dedi."Engelli vatandaşlarımız önceliğimiz olacak"Kültürel ve sosyal hayata ilişkin projelerine de değinen Mesut Üner, "Maalesef ilçemiz kültür merkezi alanında da istenilen ve beklenen seviyede değil. Her vatandaşımıza açık, ihtiyaca odaklı kullanılabilecek bir kültür merkezi yapacağız. Burada nikah salonu, konferans alanı, engelli kardeşlerimize hizmet veren tesisler de olacak. Bu kompleks 24 saat hizmet verecek şekilde planlanacak" şeklinde konuştu.1975 yılında İstanbul Muratbey 'de doğan Mesut Üner, ilk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamladı. Üner, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesinde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır. - İSTANBUL