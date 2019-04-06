Son Dakika Haberleri: Başkan Adayının Oy Kullandığı Sandıktan Kendisine 1 Oy Çıktı

Başkan Adayının Oy Kullandığı Sandıktan Kendisine 1 Oy Çıktı

1 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Bekir Karadaş'ın (40) oy kullandığı sandıktan kendisine 1 oy çıktı.

Başkan Adayının Oy Kullandığı Sandıktan Kendisine 1 Oy Çıktı, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Bekir Karadaş'ın (40) oy kullandığı sandıktan kendisine 1 oy çıktı. Karadaş ise oy kullandığı sandıktan kendisine oy çıkmadığını belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi verdiğini iddia etti.

Antalya'da yaşayan Bekir Karadaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için tek bağımsız aday olarak seçime girdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1020 No'lu sandıkta oyunu kullanan Karadaş, il genelinde toplam 759 oy aldı. Bağımsız aday Karadaş, yüzde 0.05 oy oranıyla 2'si kadın 9 adayın yarıştığı Antalya'da son sırada yer aldı.

'SANDIĞIMDA BANA OY ÇIKMADI' İDDİASI

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bekir Karadaş, oy kullandığı sandıktan kendisine oy çıkmadığını iddia ederek İl Seçim Kuruluna dilekçe verdiğini söyledi. Yerel basına da röportaj veren Karadaş, "Oyumu kendime verdim ama seçim sonuçlarına baktığımda sandıktan bana hiç oy çıkmadığını gördüm. Kendi kullandığım oy ve hiçbir oy olmayınca ben de İl Seçim Kuruluna giderek Antalya genelinde bütün oyların yeniden sayılması için müracaatta bulundum. Oy pusulasında en sonda küçük bir kutucuk olduğu için sayım görevlilerinin dikkatinden kaçtığını düşünüyorum. Bunun da bütün sandıklarda yapılmış olduğuna inanıyorum" dedi.

'SANDIĞINDA 1 OY ÇIKTI'

Ancak belirtilen sandık ile ilgili tutulan tutanakta, Bekir Karadaş'a '1' oy çıktığı görüldü. Bu bilginin ardından açıklama yapan Karadaş, " CHP'nin kullandığı internet sitesinde ve YSK'nın verilerinde seçim akşamı sonucu görememiştim. Oy kullandığım sandıkta kendime verdiğim oyu göremediğimi ve bunun kontrol edilmesi gerektiğini YSK'ya söyledim. Onlar da dilekçemi alıp beni gönderdiler. Hata bende değil, sandığımdaki oyu bulamadım" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:04 Kaynak: DHA

Yüksek Seçim Kurulu, Bekir Karadaş, Antalya, Güncel
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