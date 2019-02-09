Son Dakika Haberleri: Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Ara Verip Tavla Oynadı

Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Ara Verip Tavla Oynadı

34 dakika önce

Marmaris'te Belediye Başkan adayları tavla turnuvasında bir araya geldi.

Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Ara Verip Tavla Oynadı, System.String[]
Marmaris'te Belediye Başkan adayları tavla turnuvasında bir araya geldi.AK Parti, CHP ve DSP adayının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Rotary Kulübü Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen Altın Zar Turnuvası'na Marmaris Belediye Başkan adayları da katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı Serkan Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Mehmet Oktay ve mevcut Belediye Başkanı Demokratik Sol Parti Adayı (DSP) Ali Acar seçim çalışmalarına ara verip tavla turnuvasında bir araya geldi. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleşen turnuvada adaylar yan yana oturup aynı anda rakipleriyle mücadele etti. Birbirleriyle hem sohbet eden hem de oynayan adaylar renkli görüntüler oluşturdu.

Rotary Kulübü Marmaris Şube Başkanı Yıldırım Karahitay,3 adaya da teşekkür ederek "Marmaris'te sosyal etkinliklere ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm kesimden bütün arkadaşlarımız burada bir araya geldik. Turnuvada 200 kişi mücadele edecek. Turnuvamız üç gün sürecek. Tüm başkan adaylarımızı bir mekanda bir araya getirdik. Onlarla birlikte tavla oynadık. Çok da güzel sonuç aldık. Üç başkan adayına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mücadele sonrası başkan adaylarına katılımlarından dolayı plaket verildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Başkan Adayı, Tepki Çeken Seçim Aracıyla İlgili İlk Kez Konuştu CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz

Son Dakika! Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 11:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Ara Verip Tavla Oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]