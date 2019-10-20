Son Dakika Haberleri: Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı
Son Dakika Güncel Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı

Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı

1 saat önce

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.

Beşiktaş'ta bugün yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde oy kullanacak üyeler Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldi. Erke saatte kongre alanına gelen başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte üyeleri kapıda karşıladı. 3 başkan adayı, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere 'hoş geldiniz' dedi ve kongrenin başlamasını bekledi.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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