Son Dakika Haberleri: Başkan Adem Çalkın'ın Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Başkan Adem Çalkın'ın Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Mesajı

2 saat önce

Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Adem Çalkın'ın Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Mesajı, System.String[]
Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çalkın, yayımladığı mesajında, "Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürmektedir. Emniyet teşkilatının yapmış olduğu hizmetler halkın nazarında büyük takdir toplamış ve polise olan güvenini her geçen gün pekiştirmiştir. Emniyet mensuplarımızın bu sorumluluk şuuru ve görev aşkı ile bundan sonraki çalışmalarında da muvaffak olacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

"Memnuniyetle müşahede edilmektedir ki; Türk Milleti polisine her zaman güvenmiş ve görevini yerine getirmesinde ona her türlü desteği vermiştir" diyen Çalkın yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Görevlerini yerine getirirken, toplumun huzuru için gerektiğinde çekinmeden canlarını feda eden kahraman polislerimiz, her zaman saygı ve şükranla hatırlanacaktır. Polisimizin, halkımızın kendisine olan güven ve desteğini daha da pekiştirerek sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan Polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:47 Kaynak: İHA

Yaşam
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