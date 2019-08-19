Son Dakika Haberleri: Başkan Adıyaman güven tazeledi
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Başkan Adıyaman güven tazeledi

1 saat önce

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

Başkan Adıyaman güven tazeledi, System.String[]
Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

Hakkari Valiliğinin toplantı salonunda yapılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinin olağan kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan kurulu seçiminin ardından faaliyet raporunun okunması ve ibrası, yönetim kurulu raporunun okunması, dilek ve temennilerinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Seçimde 100 üyenin kullandığı oyların çoğunu alan İbrahim Adıyaman yeniden başkan seçildi.

Babası şehit, kendisi de gazi olan İbrahim Adıyaman, kongreye iştirak eden tüm üyelerine teşekkür etti. - HAKKARİ
İbrahim Adıyaman, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
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