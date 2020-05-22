Başkan Adli'den İzmir'deki camilerde müzik yayını yapılmasına kınama - Son Dakika

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinde müzik yayını yapılmasını şiddetle ve nefretle kınadı.



Din-Bir-Sen Van Şubesinde gazetecilerle bir araya gelen Yusuf Adli, İzmir'in bazı bölgelerindeki cami hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce cami merkezi sistemi frekansına yapılan siber saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Adli, "Ülkemizin korona virüs mücadelesine kilitlendiği, Vefa Sosyal Destek Gruplarında din görevlilerimizin mücadele verdiği şu günlerde, inançlarımızla sorunlu olan şer odaklarının niyetlerini çok iyi anlıyoruz. Kardeşliğimize kastetmeye çalışanlar, ezanlarımızdan rahatsızlık duymaktadır. Camilerimizde dile getirilen dualar birçok kesimi rahatsız etmektedir. Duanın insanımızı motive ettiği bugünlerde, minarelerimizden yükselen sesler provokatörleri çıldırtmış, tahammülsüzlüklerini çirkin eyleme dönüştürerek sergilemişlerdir" dedi.



"Unutmamalıyız ki bugün yapılan saldırı, camilerimize ayakkabı ile giren ve camilerimizin içerisine bira şişeleri atan geçmişteki eylemcilerin devamıdır" diyen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, şöyle devam etti:



"Camilerimiz sadece bizlerin değil, bütün Müslümanlar için imanın sembolü, inancın kadim yapılarıdır. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde de insanlarımız, sağlık, huzur ve esenlik için dualar etmişlerdir. Bayrama sayılı günlerin kalmasının verdiği tatlı telaş ve sevinç içerisinde sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları en üst seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizin virüs salgını ile uğraştığı, millet olarak ve her kurumun üzerine düşeni yaptığı bir zaman diliminden geçmekteyiz. Birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde bu musibetten de kurtulacağımıza inancımız tamdır. Böyle bir ortamda, beş vakit ezan okunan ve şu anda da hastalarımız, milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığın esenliğe kavuşması için duaların edildiği camilerimizin minarelerinden İzmir ilimizin bazı bölgelerinde dışarıdan frekanslara girilerek müzik yayını yapılmasını ve yapanları şiddetle kınıyoruz." - VAN