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Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür'den imza aldı

46 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vurduğu için Abdulkadir Ömür'e verdiği ayakkabılarını bugün gerçekleştirilen antrenmanda imzalattı.

Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür'den imza aldı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vurduğu için Abdulkadir Ömür'e verdiği ayakkabılarını bugün gerçekleştirilen antrenmanda imzalattı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı kamp çalışmaları ile sürdürüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmazken, Haladas maçında oynayan futbolcular ise kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele geçerek dinlendi. Diğer futbolcular ise 5'er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında temponun oldukça yükselmesi nedeniyle birçok oyuncu idman sonrası kendini saha kenarına zor attı ve ardından hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'den imza aldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'e kendi ayakkabılarını vermişti. Ağaoğlu, son yapılan antrenmanda da bu ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e imzalattı. Ağaoğlu, imzanın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağım ve gelirini de kulübe bağışlayacağım" dedi. Ağaoğlu daha sonra ise Nwakaeme'nin başını okşayarak performansından dolayı tebrik etti.

Maç iptal oldu

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szombathely takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçının iptal olması nedeniyle bordo-mavililer bu akşam basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - LINZ
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
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