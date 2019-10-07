Başkan Ağırbaşlı'dan Volkswagen değerlendirmesi

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Volkswagen'in Manisa'ya yapacak olduğu yatırımın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Manisa'da yapılacak yatırımın örnek teşkil edeceği vurgusunu yapan Ağırbaşlı, "Volkswagen'ın Manisa'ya yapacak olduğu yatırımın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Zira gerek yatırımın sağlayacağı istihdam potansiyeli, gerekse ana yatırımı takip edecek yan sanayi yatırım hacimleri dikkate alındığında, mevcut öngörülerin ötesinde bir faydanın Manisa'ya sağlanacak olduğu aşikardır. Söz konusu yatırım kararı, aynı zamanda Manisa'nın sanayi sektöründe kalfalık dönemini tamamladığının; artık ustalık döneminin başladığının da bir göstergesidir. Oluşacak olan istihdamın Manisa'nın ekonomik ve demografik çehresini makro düzeyde olumlu yönde değiştireceği açıktır. Artık Manisa, kendi özgül ağırlığı ile Türkiye ve dünyadaki şehirlere örnek teşkil edecek bir siluete sahip olacaktır" dedi.



Yatırımın yerli ve milli otomobil projesine olumsuz tesiri olmaması temennisinde bulunan Ağırbaşlı, "MAGİAD olarak Volkswagen'in Türkiye'ye yapacak olduğu yatırımın yerli ve milli otomobil projesini sekteye uğratacak veya bu projeye olumsuz tesirde bulunacak bir hale gelmemesini temenni ediyoruz. Zira kendi nihai ürünümüzü üretebilecek AR-GE ve teknolojiye sahip olmadığımız sürece, diğer ülke firmalarının yapacakları yatırımlara bu şekilde sevinmeye devam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA