Son Dakika Haberleri: Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Taraftara Mektup

Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Taraftara Mektup

48 dakika önce

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarları 2 Şubat Cumartesi günü saat 16: 00'da oynayacakları MKE Ankaragücü maçına video ile davet etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Taraftara Mektup, System.String[]
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarları 2 Şubat Cumartesi günü saat 16: 00'da oynayacakları MKE Ankaragücü maçına video ile davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara videolu davette bulundu. 27 bin taraftarın cezalı olduğu karşılaşma öncesi hazırlanan videoda, Ahmet Ağaoğlu taraftarlara mektup yazarak maça davet etti.

Ağaoğlu taraftarlara hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Değerli taraftarlarımız birileri ceza desin, biz ödül diyelim. Birileri yaptırım, biz mükafat. Birileri var desin, biz ısrarla yok diyelim. Bordo-maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor'sa eğer rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16: 00'da yuvamızda buluşalım."

Videonun son bölümünde ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu da son taraftarımıza" diyerek zarfı uzattı. Zarfı açan taraftarlardan birinin, "Sen gidecek misin maça" sorusuna, diğer taraftar "Köye gidecektim ama başkan çağırmış. Gitmesek ayıp olur" cevabını veriyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü, Hırvat Stoper Ante Kulusic'i Transfer Etti Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı

Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi Kostas Mitroglou, Sağlık Kontrolünden Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Taraftara Mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]