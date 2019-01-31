Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Taraftara Mektup

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarları 2 Şubat Cumartesi günü saat 16: 00'da oynayacakları MKE Ankaragücü maçına video ile davet etti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarları 2 Şubat Cumartesi günü saat 16: 00'da oynayacakları MKE Ankaragücü maçına video ile davet etti.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara videolu davette bulundu. 27 bin taraftarın cezalı olduğu karşılaşma öncesi hazırlanan videoda, Ahmet Ağaoğlu taraftarlara mektup yazarak maça davet etti.



Ağaoğlu taraftarlara hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:



"Değerli taraftarlarımız birileri ceza desin, biz ödül diyelim. Birileri yaptırım, biz mükafat. Birileri var desin, biz ısrarla yok diyelim. Bordo-maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor'sa eğer rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16: 00'da yuvamızda buluşalım."



Videonun son bölümünde ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu da son taraftarımıza" diyerek zarfı uzattı. Zarfı açan taraftarlardan birinin, "Sen gidecek misin maça" sorusuna, diğer taraftar "Köye gidecektim ama başkan çağırmış. Gitmesek ayıp olur" cevabını veriyor. - TRABZON

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