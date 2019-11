Başkan Ahmet Ataç Çorum'dan gelen konuklarını ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çorum Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ile bir araya geldi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çorum Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'yi makamında ağırladı. Belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet edilen buluşmada Başkan Ataç, konuklarına Tepebaşı'nda hayata geçirdiği çalışma ve projeler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ataç'a verdiği bilgilerden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Aylar, " Eskişehir, İç Anadolu'da bir rol model. Biz de bunu hep duyuyorduk ve bizzat gelip görmek istedik. Kendi adıma şunu söylemek istiyorum; kenti gördüğümde hayretler içinde kaldım. Bu bozkırda böyle bir kent, gerçekten alınan yüzde 56'lık oyu da açıklıyor. İnşallah bu rol model kent tüm Anadolu'ya yayılır. Buradan oldukça dolu şekilde döneceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç ise "Öncelikle göreve yeni seçilen Veli Aylar Başkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Elbette Anadolu'da belediye başkanlığı yapmak çok da kolay bir iş değil. Çünkü mevcut iktidar tarafından muhalefet belediyelere her zaman bir takım zorluklar çıkartılıyor. Ama tüm güçlüklere rağmen CHP'li belediye başkanları tüm iyi niyetleri ve azimleri ile bölgelerinde çok güzel işlere imza atıyor. Her zaman söylüyorum; CHP'nin iktidarı da ancak yerel yönetimler ile gerçekleşecektir. Biz deneyimli belediye başkanlarının, yeni göreve gelen arkadaşlarımız ile tecrübelerini paylaşması ve cesaret vermesi de bu yüzden çok önemli. Ben de buna her zaman hazırım ve kendilerinin yanındayım" şeklinde konuştu.



Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR