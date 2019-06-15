Başkan Ahmet Ataç'ın Babalar Günü mesajı
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, Babalar Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesajında, babaların annelerle birlikte bizleri yetiştirip büyüten, geleceğe hazırlayan ve yaşantımıza yön veren en büyük varlıklar olduğunu belirterek, Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine katkı sağlayacak bu özel günde yaşamımızda büyük emekleri olan ve hepimizin bugünlere ulaşmasında katkıları olan babalarımıza göstereceğimiz sevgi ve saygı, onların yüreklerini daha da hoşnut edecektir. Başta şehitlerimizin babaları olmak üzere; bu vatan için canını hiçe sayan ve bugün aramızda olmayan tüm kıymetlilerimizi rahmetle anıyor, çocuklarının geleceğe güvenle bakması için, onlara aydınlık bir ülke bırakabilmek için, canla başla çalışan tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı - ESKİŞEHİR
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