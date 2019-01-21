Başkan Ahmet Ataç, Kırım Gecesine Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, katıldığı Kırım Gecesinde, "Sizlerle bir aradayken kendi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, katıldığı Kırım Gecesinde, "Sizlerle bir aradayken kendi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Kırım Gecesi etkinliğine katıldı. Etkinlikte çok sayıda dernek üyesi ile bir araya gelen Başkan Ataç, Kırım Tatarları ile sohbet etti. Gecede bir de konuşma yapan Ataç, "Sizlerin, Kırım Türklerinin Eskişehir'deki yeri bambaşkadır. Sizlerle bir arada olmak beni de öyle mutlu ediyor ki; kendi evimde gibi hissediyorum. Dilerim bu birlik ve beraberlik hiç bitmesin. Kırım Derneği'nin çalışmalarını yakinen takip ediyorum, her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğim. Davetiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.



Dernek yöneticileri ve üyeleri de Başkan Ataç'a geceye katılımı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek Kırım Türklerinin geleneksel kalpağını hediye etti. Başkan Ataç etkinlikte dernek üyeleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ESKİŞEHİR

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