Son Dakika Haberleri: Başkan Ahmet Çolakbayrakdar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Ahmet Çolakbayrakdar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de katıldı.

Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, daha donanımlı nesillerin yetişmesi için farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer aldıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Öğretmenlerin görüş ve önerileri bizim için önemli. Her hafta Kayseri ve Kocasinan'da okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yaşar Öztürk de "Her zaman eğitime destek veren Başkanımız, okullarla bizzat ilgilenip eğitimin kalitesinin daha fazla yükseltilmesi için yoğun gayret gösteriyor. Bundan dolayı Başkanımıza cani gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Doymuş da okula yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Ziyaret, Başkan Çolakbayrakdar'ın öğrencilerin yaptığı çalışmaları incelemesiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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