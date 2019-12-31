Başkan Ahmet Poyraz, ilk 3'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ahmet Poyraz, ilk 3'te - Son Dakika

Başkan Ahmet Poyraz, ilk 3'te

6 saat önce

Çekmeköy'ün Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üçüncü dönemin ilk senesinde yapılan ankette puanını artırarak ilk üçte yer aldı.

Başkan Ahmet Poyraz, ilk 3'te, System.String[]

Çekmeköy'ün Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üçüncü dönemin ilk senesinde yapılan ankette puanını artırarak ilk üçte yer aldı. Sonar Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Belediye Başkanları Performans Araştırması"nda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın, İstanbul'daki ilçe belediye başkanları arasında 3. Sırada olduğu açıklandı.


Sonar Araştırma Şirketi'nin, "Büyükşehir ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Performans Araştırması Aralık 2019" anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma, 5 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 10 Büyükşehirde ve İstanbul'un 30 ilçesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın Büyükşehirlerde bin, İstanbul'un ilçelerinde ise 500'er kişi ile yüz yüze görüşülerek anket yapıldığı belirtildi. Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik yapılardaki kişilerle yüz yüze yapıldığı belirtilen ankette, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçe içinde yüzde 56,6, İstanbul genelinde yüzde 5,1 puanla İstanbul ilçe belediye başkanları arasında 3. Sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında yine AK Partili bir belediye Başkanı olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.


Başarının sırrı, "Yönetimde vatandaşın olması"


Mart 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy'ün kurucu belediye başkan olan ve Mart 2019 senesinde açık ara farkla üçüncü dönem için ilçe halkı tarafından görevlendirilen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, anket sonuçlarını değerlendirdi. İlk günkü şevkle, emanete sahip çıkmak için emek verdiklerini söyleyen Başkan Poyraz," 3. Dönemde de açık ara farkla Çekmeköy halkı tarafından görev bize teslim edildi. Üzerinden bir yıl geçmeden yapılan anketlerde bu verilerin çıkması tesadüf değil. Biz mesaimizi makam odasında değil, Çekmeköy sokaklarında yapıyoruz. Ev, okul, esnaf ziyaretlerindeki sohbetlerimizde; beklenti, istek, şikayet ne varsa not ediyoruz. Bu notlar hemen ilgili müdürlüklere iletiliyor ve ekipler vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışıyor. Bizim başarımızın sırrı yönetime hemşehrilerimizi ortak etmekte" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Poyraz, İstanbul, Çekmeköy, Sonar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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