Başkan Ak'a Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ilişkilerini geliştirmek adına verdiği hizmetlerden dolayı Başkent Platformu Başkanı Dr. Mustafa Kurt'un ve yönetim kurulunun verdiği kararla Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketine layık görüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ilişkilerini geliştirmek adına verdiği hizmetlerden dolayı Başkent Platformu Başkanı Dr. Mustafa Kurt'un ve yönetim kurulunun verdiği kararla Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketine layık görüldü.



"Başkanımız insan odaklı faaliyetlerin öncüsü"



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi olarak Türk ve İslam coğrafyasıyla geliştirdiği çeşitli kardeşlik ilişkileri dolayısıyla Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketine layık görüldü. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantısına katılan Başkent Platformu Başkanı Mustafa Kurt ve platform temsilcileri misafir olarak meclis toplantısını takip ettikten sonra plaket takdimi gerçekleşti. Ak, Başkent Platformu Yönetim Kurulu kararıyla verilen plaketi Başkent Platformu Başkanı Dr. Mustafa Kurt'un elinden aldı. Kurt, "Başkent Platformu olarak her siyasi partiye eşit destek veriyoruz. Bu plaketi Sayın Mustafa Ak'a takdim etme gerekçemiz, Sayın Ak'ın Türk dünyasında birçok alanda insan odaklı faaliyetlere öncülük etmesi ve Türkiye'nin lehine ilişkiler geliştirmesidir. Yönetim kurulu kararıyla Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketinin Mustafa Bey'e verilmesi gerektiğini düşündük. Başkanımıza, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını ve saygınlığını artıran çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



"İlişkilerimizin gelişmesi bizleri mutlu ediyor"



Türk ve İslam coğrafyasında Keçiören Belediyesi olarak kardeş belediyecilik çalışmalarıyla iyi ilişkiler geliştirdiklerini kaydeden Ak, "Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketini bize layık gören Başkent Platformu Başkanı Mustafa Kurt'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Türk coğrafyasında devlet başkanları nezdinde gelişen ilişkilere Keçiören Belediyesi olarak hep destek verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan ilişkileri beslemek ve yerele taşımak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Türk dünyası ile olan ilişkilerimizin büyüyüp gelişmesinde ülkemiz adına olumlu işler yapmak bizleri mutlu ediyor. Cenab-ı Allah dirliğimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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