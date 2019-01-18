Son Dakika Haberleri: Başkan Ak'tan Kedem ve Keçmek Kursiyerlerine Ziyaret

Başkan Ak'tan Kedem ve Keçmek Kursiyerlerine Ziyaret

27 dakika önce

Keçiören Belediye Başkanı Mutafa Ak, belediye bünyesinde faaliyet gösteren KEDEM ve KEÇMEK kurslarını ziyaret etti.

Başkan Ak'tan Kedem ve Keçmek Kursiyerlerine Ziyaret, System.String[]
Keçiören Belediye Başkanı Mutafa Ak, belediye bünyesinde faaliyet gösteren KEDEM ve KEÇMEK kurslarını ziyaret etti. Öğretmenlerle ve kursiyerlerle bir araya gelen Ak, sohbet edip sorunları dinledi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de vatandaşların bilgi birikimlerini yükseltmek, mesleki yeteneklerini geliştirmek ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak için hizmette açılan KEÇMEK ve KEDEM'i ziyaret etti. Ak, KEÇMEK'te meslek edinen, değişik hobi faaliyetleri yürüten kursiyerlerle ve okul dışı eğitim desteği alan KEDEM öğrencileriyle sohbet etti. Kurs yöneticilerinin ve kursiyerlerin sıkıntılarını dinleyen Ak, sıkıntıların giderilmesi için gereken adımların atılacağını kaydetti. Ak, KEDEM ve KEÇMEK ziyaretlerinin ardından mahalle muhtarlıklarına geçerek muhtarlarla istişarelerde bulundu.

"Hanımlar aile ekonomisine katkıda bulunuyor"

Keçiören Belediyesinin eğitime ve kişisel gelişime destek verme konusunda azami gayret gösterdiğini söyleyen Ak, "El sanatlarından mesleki teknik eğitimlere, hobi kurslarından bilgisayar ve dil eğitimlerine kadar birçok alanda kurs veren öğretmenlerimizle ve kıymetli kursiyerlerimizle buluştuk. KEDEM ve KEÇMEK merkezlerimiz ücretsiz eğitim veriyor. Hem öğretmenlerimiz hem kursiyerlerimiz hem de öğrencilerimiz kurslarımızda sosyal faaliyet imkanı buluyor. Özellikle hanımlara kurslarda öğrendikleri bilgiyle aile ekonomisine katkıda bulunacak el emeği üretim yapma imkanı sunuyoruz. KEDEM merkezlerimizde de çocuklarımıza okul dışı eğitim desteği veriyoruz. Sohbetimiz sırasında gerek öğretmenlerimiz, gerekse kursiyerlerimiz bizleri tebessümle karşıladı. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Muhtarları ziyaretine ilişkin de konuşan Ak, "Genel ve yerel idarenin yapı taşı olan, demokrasimize büyük katkı sağlayan muhtarlarımız ilçemize büyük hizmet veriyor. Vatandaşla idare arasında köprü görevi görerek, mahallelerimizin sıkıntılarına kısa sürede müdahale etmemizi sağlıyorlar. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Keçiören, Güncel
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