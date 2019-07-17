Başkan Akağaç: Dumlupınar ilçemiz Türk tarihine yön vermiş en büyük zaferin meydanıdır
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında olan Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği'nde Altıntaş Kaymakamlığı Özel İdaresi ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalara başlandığı bildirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
'nın Dumlupınar
ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında olan Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği'nde Altıntaş
Kaymakamlığı Özel İdaresi ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalara başlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
, Altıntaş Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Kurum amirleri başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehitliğin çevre düzenlemesi için alanın tesviye işleminin yapılarak ön hazırlık çalışmaları tamamlandı. Öte yandan İl Özel İdare Ekipleri tarafından alanın ölçüm işleri Ağaçköy ve Büyükaslıhanlar şehitliğimizde devam ediyor. Şehitliklerimizin bakım ve onarım çalışmalarına önem veriyoruz. Bölgemizin önemini tüm dünyaya duyurmak için önceliğin şehitliklerimizdeki düzenlemeleri bitirmek olduğunu çok yi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarının tanıtımı için Kaymakamlık
ve Belediye olarak tüm gayreti gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Dumlupınar ilçemiz Türk tarihine yön vermiş en büyük zaferin meydanıdır. Amacımız her Türk vatandaşının ilçemize gelip görmesi ve burada yaşanan zaferin ve verilen mücadelenin önemini anlamasını sağlamaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA
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