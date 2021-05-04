Başkan Akağaç: "Sokak hayvanları için kapınızın önüne bir kap su bırakın" - Son Dakika

Başkan Akağaç: "Sokak hayvanları için kapınızın önüne bir kap su bırakın"
04.05.2021 11:56
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, tam kapanma döneminde aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, tam kapanma döneminde aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçemizde, tam kapanma döneminin yaşandığı şu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına, ekiplerimiz tarafından uygun noktalara yiyecek bırakılıyor. Tam kapanma dönemi boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ayrıca sokak hayvanları için belli noktalarda oluşturulan alanlar dezenfekte edildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla başladığımız Mayıs ayında, sizler de kapınızın önüne bir kap mama bir kap su bırakabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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