Son Dakika Haberleri: Başkan Akağaç: TOKİ projesi Dumlupınar ilçesinin çehresini değiştirecek
Son Dakika Yaşam Başkan Akağaç: TOKİ projesi Dumlupınar ilçesinin çehresini değiştirecek - Son Dakika

Başkan Akağaç: TOKİ projesi Dumlupınar ilçesinin çehresini değiştirecek

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesin çehresini değiştirecek olan, TOKİ ikinci etap inşaatı çalışmalarını ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç yerinde inceledi.

Başkan Akağaç: TOKİ projesi Dumlupınar ilçesinin çehresini değiştirecek, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesin çehresini değiştirecek olan, TOKİ ikinci etap inşaatı çalışmalarını ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, konutların 16 blok ve 126 daireden oluşacağını kaydetti. Akağaç, "Yapılan bu konutlarla birlikte ilçe nüfusumuzu arttırmanın gayreti içerisindeyiz. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşacağını umuyoruz. Ayrıca bu proje ile ilçemize gelen memurların il merkezinde ikamet etmeden ilçemizde kalmasını sağlayacağız. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarından göçü önlemek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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