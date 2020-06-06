Başkan Akağaç:

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımına başlanan halı saha inşatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ilçede yatırımların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.



Çalışmaları yerinde inceleyen Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "AK Parti olarak biz vizyonumuz ve misyonumuz gereği, Dumlupınar halkının daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz. İlçemizde uzun yıllardır eksikliği hissedilen kapalı halı saha projesi hızla ilerlemekte. Gençlerimiz çevre ilçelere ve il merkezine spor yapmak için gitmek zorunda kalmayacaklar. Dumlupınar ilçemizde sağlıkta, çevre düzenleme ve tanıtımda olduğu gibi spor tesisi yönünden de yatırım yapıyoruz. Korona virüs salgını olmasına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Halı saha kısa zamanda bitirilip ilçemizdeki gençlerimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA