Başkan Akar'dan bankalara sitem - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Akar'dan bankalara sitem - Son Dakika Ekonomi

Başkan Akar'dan bankalara sitem

6 saat önce

Ordu'nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, bankaların aldığı işlem masraflarına tepki gösterdi.

Başkan Akar'dan bankalara sitem, System.String[]

Ordu'nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, bankaların aldığı işlem masraflarına tepki gösterdi.


İrfan Akar yaptığı açıklamada, "Bankacılık yasaları biz esnaflardan yana değil. Zaten Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi zor durumda, bir de bankalar her işlem için ufak görünen meblağlar ile büyük paralar alıyorlar. Bu resmen vatandaşın cebine uygulanan bir soygundur. Bu bankaların hepsi Türkiye'nin şımarık çocuğu oldular. Ben ve benim gibi bir çok iş adamı bu konuda çok şikayetçilerdir. Bankalar iyice vatandaşın, esnafın ve sanayicinin cebine gözlerini dikmiş durumdadır. Türkiye'nin vergi rekortmenleri bankalar olmasında rağmen az paraya tatmin olmuyorlar" dedi.


Bankaların uyguladığı ücretleri Cumhurbaşkanı'na şikayet eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü yetkililer ekonomi düzelsin diye devamlı esnaf ve sanayiciler için yasa çıkartırlarken, bunun hemen karşılığında bankalar ufak ufak esnafı tırtıklıyorlar. Türkiye'nin şu anda bu şımarıklığı kaldıracak tahammülü yoktur" diye konuştu. - ORDU

Türkiye, Ünye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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