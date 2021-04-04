Başkan Akar: "Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek" - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerin pandemi sonrası kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurulu, 2 adayın kıyasıya mücadelesi ile gerçekleşti. Pandemi kurallarına uygun olarak dernek binasında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturularak denetim ve faaliyet raporları okundu. Mevcut Başkan Fevzi Akar ve Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yapılan oylamada Akar, 24 oy alarak yeniden güven tazeledi.

Oylama sonrası açıklama yapan Başkan Akar, "İlçemizdeki muhtarlarımız ile beraber onların gösterdikleri ve belirlediğimiz faaliyetleri yerine getireceğiz. Eksik kalan faaliyetlerimizi ise tamamlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi dolayısıyla çalışmalarımız durmuştu ama pandemi bittiğinde inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu seçimin kazananı ya da kaybedeni yok tüm muhtarlarımız kazanmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR