Başkan Akarken'den esnafa önemli uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akarken'den esnafa önemli uyarı - Son Dakika

Başkan Akarken'den esnafa önemli uyarı

6 saat önce

Muğla Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belge düzeni işleyişlerinde yapılacak olan değişiklikler nedeniyle esnafların mağdur olmamaları için açıklamalarda bulundu.

Başkan Akarken'den esnafa önemli uyarı, System.String[]

Muğla Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belge düzeni işleyişlerinde yapılacak olan değişiklikler nedeniyle esnafların mağdur olmamaları için açıklamalarda bulundu.


Akarken açıklamasında, "Söz konusu tebliğe göre 2018 ve takip eden yıllardaki brüt satış hasılatı 5 milyon TL'nin üzerinde olanlar, internet üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunanlar ile sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden komisyoncu veya tüccarlar e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarını duyurdu. Diğer taraftan, vergi mükellefi olanlara düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lira ve üzerinde olan faturalar ile vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarı 30 bin lira ve üzerinde olan faturaların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulacak olan e-belge portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Bu zorunluluk, e-fatura kapsamında olmayıp, sadece belirtilen tutarların üzerindeki faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi şeklinde uygulanacaktır. Aynı kişiye, aynı gün içinde düzenlenen faturalar tek bir fatura olarak değerlendirilecektir. Aynı gün içinde düzenlenmeyen faturaların toplam tutarı belirtilen hadleri aşsa dahi, e-arşiv fatura kapsamında değerlendirilmeyecektir" diyerek tüm esnaf ve sanatkarların yılbaşı itibari ile cezai durumda kalmamaları için gerekli düzenlemeyi yapmalarını rica etti. - MUĞLA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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