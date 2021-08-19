Başkan Akay Ankara'da - Son Dakika

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Ankara'da bir araya geldi.

Başkan Akay, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun daveti üzerine Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya katılarak kurul üyelerine şeker sektörünün sorunları ve pancar şekerinin önemi hakkında bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri ile PANKOBİRLİK ve PANŞEK temsilcileri de katıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Bakanı Hüseyin Akay; kurul üyelerine şeker sektörünün sorun ve beklentileri başta olmak üzere, pancar şekerinin sağlık ve güvenli gıda noktasında taşıdığı öneme ilişkin son derece kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Toplantı, kurul üyeleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak ve sektöre yönelik önemli değerlendirmelerle sona erdi.

Külliye ziyaretinin akabinde şeker sektörü ve pancar tarımının devamı için önemli temaslarda bulunan Akay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un makamında bir araya geldi. Sektörün ve pancar tarımının güncel sorunları ve beklentilerinin değerlendirildiği görüşmede çözüm önerilerini sıralayan Akay, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a sıcak ve samimi ev sahipliği ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ