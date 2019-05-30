Son Dakika Haberleri: Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti

28 dakika önce

Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu'nda yapacak.

Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti, System.String[]
Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu'nda yapacak. Tüm çiftçileri genel kurula davet eden Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Büyük bir coşku içerisinde genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Mali Genel Kurul tarihini belirledi. Kayseri Pancar Kooperatifi Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10: 00'da Kadir Has Spor Salonu'nda yapacak. Genel Kurulu büyük bir coşku içerisinde gerçekleştireceklerini söyleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Tüm çiftçilerimizi birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:46 Kaynak: İHA
Hüseyin Akay, Kadir Has, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu operasyonunda belinde yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]