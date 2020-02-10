Başkan Akay'dan 5 mahallede "hizmet" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akay'dan 5 mahallede 'hizmet' denetimi - Son Dakika

Başkan Akay'dan 5 mahallede "hizmet" denetimi

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hafta sonunda ziyaret ettiği 5 mahallede asfalt serme hamlesinin, zeminin kuru, hava sıcaklıklarının uygun seviyeye gelmesiyle başlayacağını söyledi.

Başkan Akay'dan 5 mahallede

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hafta sonunda ziyaret ettiği 5 mahallede asfalt serme hamlesinin, zeminin kuru, hava sıcaklıklarının uygun seviyeye gelmesiyle başlayacağını söyledi.


Ocak ayında gerçekleştirilen Muhtarlar Bölge Toplantılarıyla muhtarların talep ve öncelikleri alınarak 2020 hizmet yılı planlaması yapılan Seyhan Belediyesi'nde Başkan Akif Kemal Akay, 5 mahallede halkla buluştu.


Başkan yardımcılarının da katıldığı ziyaretlerde Başkan Akay, Karayusuflu Mahallesi ile eski Küçükdikili Belediyesi yerine kurulan Kavaklı, Söğütlü, Koza ve Mekan mahallelerinde muhtar ve halkla sohbet toplantıları yaptı. Başkan Akay, her iki mahallede yapımı süren belediye hizmetlerini de denetledi. Başkan Akay, ziyaret ettiği kahvehanelerde ve sokakta görüştüğü halkı dinleyerek talep ve önerilerini not aldı.


Karayusuflu Mahallesinde kırsal kalkınma için arayış


Başkan Akay Karayusuflu Mahallesinde ise kırsal kalkınmaya destek olabilecek projeler için muhtar ve halkla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akay, Muhtar Ata Dağlı ve ilgili müdürler, mahallede bulunan tarihi özellikler barındıran boş yapıları inceleyerek gerçekleştirilebilecek projeler için bina aradı. Boş binaların özellikle tarım alanındaki projeler için kullanılması için yapılan incelemelerde tespitler yapıldı.


Asfalt serme, zeminin kuru, havanın uygun sıcaklığa çıkmasıyla yeniden başlayacak


Başkan Akay, hafta sonu ziyaret ettiği mahallelerde halkın, kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle zarar gören yolların yapılması talebiyle karşılaştı. Akay, sel nedeniyle sadece Seyhan'ın değil tüm ilçelerde yolların zarar gördüğünü hatırlattı. Asfalt serme işleminin sağlıklı olabilmesi için zeminin kuru ve sıcaklığın 5 derecenin üzerine çıktığında yapıldığını ifade eden Başkan Akay, her türlü hazırlığın tamamlandığını ve sıcaklıkların biraz daha artmasıyla asfalt serme hamlesini başlatacaklarını kaydetti. - ADANA

Akif Kemal Akay, Karayusuflu, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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