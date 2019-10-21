Son Dakika Haberleri: Başkan Akay'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Akay'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Akay'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

42 dakika önce

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akay'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Akay mesajında; "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü' kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Gazeteciler Günü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 21 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
ABD'de kayıp ilanları verilen modacı Tuğçe Taş'ın telefonunu kaybettiği için haber alınamadığı ortaya çıktı MSB: Çekilmesi beklenen teröristlerin tacizleri devam ediyor: 4 günde 36 taciz ve ihlal gerçekleştirdiler Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek döneminde alınan üç cipi satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:49:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akay'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]