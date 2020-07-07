Başkan Akay'ı şaşırtan meclis toplantısı - Son Dakika

Başkan Akay'ı şaşırtan meclis toplantısı

Seyhan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları devam ediyor.

Seyhan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları devam ediyor. Yapıcı eleştiriler ve önerilerin konuşulduğu 1.5 saat süren dördüncü birleşim sonunda Başkan Akif Kemal Akay, "Açıkça söyleyeyim ben ilk defa bir meclis toplantısı yaptığımı hissettim" dedi.

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Seyhan Belediye Meclisi Temmuz ayı dördüncü birleşimi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.


Gündem dışı söz alan MHP'li Şehmus Uçar, 2019 yılı faaliyet raporu üzerinde eleştirilerine devam etti. Uçar, faaliyet raporu girişinde belediyenin vizyonu ve misyonu ile ilgili güzel sözlerin yazıldığını belirterek, "Keşke o sözlerin hakkını verebilseydiniz" dedi.


Müdürlüklerin faaliyetlerini eleştiren Uçar, reklam harcamalarına değinerek, "Reklamlarla hizmet olmaz. Hizmeti siz sahada ortaya koymalısınız" diye konuştu.


Uçar, daha sonra Belediye Başkanı Akay'a yapılması gereken hizmetler hakkında önerilerde bulundu.


AK Parti'li Mustafa Tunç ise rehabilitasyon merkezinden neden vazgeçildiğini, kentsel dönüşümle ilgili gelişmeleri, yeşil alan sosyal donatı alanların akıbetini merak ettiğini belirtti.


İptal edilen halk kartlara da değinen Tunç, 2 bin adet kartın iptal edildiğini ve 17 aydır yerine konulmadığını şuan 500 civarında kart dağıtıldığını söyleyerek, "Seyhanlıyı dilenci haline döndürmeyin. Bir kart için kapılarınıza gelen insanlara form dahi veremem, git torpil getir dememelisiniz" dedi.


Eleştirilere cevap veren Başkan Akay da, Tunç'un söylediği son söz dışında her şey için teşekkür ederek, "Bugüne kadar git torpil getir diye kimseye söylenmiş değil. Açıkça söyleyeyim ben ilk defa bir meclis toplantısı yaptığımı hissettim" dedi.


AK Parti'li Yalçın Limoncu da aynı görüşte olduğunu dile getirdi. Bütün konuşmaların yapıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Limoncu, birlik ve beraberlik içerisinde Seyhan'a neler yapılması gerektiğini CHP'li meclis üyeleri ile meclis dışında da konuştuklarını söyledi.


Seyhan Belediyesi'nin tek başına çözemeyeceği konuların da olabileceğine işaret eden Limoncu, kendilerinin de bazı konularda destek olabileceğini, bu nedenle henüz başlatılamayan projelerde aktif olarak yer almak istediklerini belirterek, "Bundan sonraki meclislerde de sadece dertleşmeyelim, sonuca ulaşma noktasında da gayret gösterelim diyorum" dedi.


CHP'li Güngör Geçer ise, "Güzel bir meclis toplantısı oluyor. Ben de bundan çok memnunum. Tabi yanlış anlamalar olmasın, biz buraya gelip el kaldırıp indiriyoruz şeklinde bir algı var ama biz komisyonda bu meclis gerçekten uyumlu ve gerçekten düzenli bir çalışma içerisinde, samimi ve doğru şeyler yapmaktadır. Bu meclisten önce başka bir komisyon toplantımız vardı, aynı şekilde orada da çalışmalarımız devam etti. Eleştiriler tabi olabilir, bu eleştiriler mantıklı, iyi niyetli eleştirilerdir bunlar. Hizmetin Seyhan'a daha fazlası olması yönünde olduğunu ifade ettik. Hizmetin partisi yok. Hep birlikte ne yapabiliriz dedik. Bugünkü meclis görüşmesini, çalışmasını en azından buna bir başlangıç, vesile olur diye temenni ediyorum" diye konuştu.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 4 maddenin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akay'ı şaşırtan meclis toplantısı - Son Dakika
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