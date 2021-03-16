Başkan Akay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Başkan Akay'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin , tören boyunca yalnız bırakmadı.

Adana 'da, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay 'ın korona virüse yenik düşen eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı.

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