Son Dakika Haberleri: Başkan Akay: "İnsanız, beşeriz, şaşarız"
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Başkan Akay: "İnsanız, beşeriz, şaşarız"

2 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, başkan yardımcılığına getirdiği Funda Buyruk'un eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzdüğü iddialarıyla ilgili olarak, "Geçmişte kalırsak hata yapmış oluruz.

Başkan Akay:
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, başkan yardımcılığına getirdiği Funda Buyruk'un eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzdüğü iddialarıyla ilgili olarak, "Geçmişte kalırsak hata yapmış oluruz. İnsanız, beşeriz, şaşarız" dedi.

Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Grubu Başkanvekili Yalçın Limoncu, Başkan Akay'ı Ağustos ayının dördüncü oturumunda görmekten dolayı son derece mutlu olduğu belirterek, Başkanın cevaplaması için üç soru yöneltti. Limoncu, Akay'a 140 milyon lira borçla karşılaşınca ne hissettiğini sordu. Akay, "Belediyeyi teslim aldığımda rakamları görünce hiç şaşırmadım. Belediyenin bu borcu, üzerinden kalkılmayacak bir borç değildir. Borçların karşılığında alacaklarımız var. Çünkü Seyhan Belediyesi'nin geçmişte çok büyük hizmetleri oldu" dedi.

Limoncu daha sonra Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Funda Buyruk'un, cezaevinde yatan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı öven eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzdüğünü bilip bilmediğini sordu. Akay ise, "Temel görevimiz Adana kentinde refah içinde yaşayan insanların sayısını artırmak olduğunu bilirsek daha yararlı oluruz. Geçmişte kalırsak hata yapmış oluruz. Çok fazla yol alamayız. Birlikte olmanın hazzını yaşayamayız. İnsanız, beşeriz, şaşarız. Bu toplum birbirini suçlamaktan çok çekti" dedi.

Yeni kurulacak olan 3 müdürlüğün ise hangi başkan yardımcılarına bağlanacağı üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Akay, kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirecekleri projeler hakkında da açıklamalarda bulundu. - ADANA
Selahattin Demirtaş, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:02 Kaynak: İHA
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