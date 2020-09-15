Pancar alım kampanyası öncesi Akay, üretim tesislerini inceledi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Eylül'de pancar işlemeye başlayacak olan üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Akay, kampanya süresince 24 saat çalışacak olan tesislerdeki işçiler ile sohbet edip İşletme Müdürü Sırrı Doğanlı ve diğer birim amirlerinden üniteler ve randımanları hakkında bilgi aldı.

Yapılan hazırlıkları ve çalışmaları yerinde inceleyerek, Kayseri Şeker'in tüm üretim birimlerini ziyaret eden Akay, 2020-2021 pancar alım kampanyasını başarılı ve sorunsuz geçirilebilmek adına yetkililer ile istişarelerde bulundu.

Üretimin herhangi bir aksamaya veya kesintiye uğramaması için Kayseri Şeker ailesi mensuplarının bu dönemde çok daha tedbirli çalışacağını belirten Akay, pandemi süresince Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında hijyen, dezenfeksiyon ve iş güvenliği hususlarında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Başkan Akay, incelemelerinin ardından üretim aşamasındaki birim amirleri ile bir araya gelerek, alınacak önlemler ve ünitelerin çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştirdi.